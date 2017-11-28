Путин отметил значение института семьи для государства

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Значимость таких направлений, как укрепление института семьи, создания равных возможностей для полноценного развития всех детей остается важнейшим для государства, заявил президент России Владимир Путин во вторник на заседании координационного совета нацстратегии действий в интересах детей.
Он напомнил, что в этом году было объявлено десятилетие детства.
"Рассчитываю, что правительство, реализуя этот проект, обязательно обеспечит преемственность с задачами национальной стратегии действий в интересах детей, а Совет Федерации будет продолжать держать эти вопросы в зоне своего внимания", — отметил Путин.