Путин отметил значение института семьи для государства

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Значимость таких направлений, как укрепление института семьи, создания равных возможностей для полноценного развития всех детей остается важнейшим для государства, заявил президент России Владимир Путин во вторник на заседании координационного совета нацстратегии действий в интересах детей.

"Значимость таких направлений, как укрепление института семьи, создания равных возможностей для полноценного развития всех детей, оно остается важнейшим для нас", — сказал глава государства.

Он напомнил, что в этом году было объявлено десятилетие детства.

"Рассчитываю, что правительство, реализуя этот проект, обязательно обеспечит преемственность с задачами национальной стратегии действий в интересах детей, а Совет Федерации будет продолжать держать эти вопросы в зоне своего внимания", — отметил Путин.