МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Проблема нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от трёх до семи лет остаётся в семи регионах России, в том числе в Крыму, сообщила вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

"У нас остаются семь регионов, которым мы помогаем фактически в ручном режиме, где эта проблема не закрыта. Я имею в виду обеспечение местами детей в возрасте от трёх до семи лет. На первом месте здесь стоит Крым. Там очередь продолжает оставаться большой — 12,3 тысячи детей", — сказала Голодец.

Она также сообщила, что специальная программа для таких регионов уже сформирована. В ближайшие три года, по ее словам, эти субъекты Федерации должны завершить эту программу.