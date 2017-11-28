Воробьев занял второе место в рейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сохранил место в тройке лидеров медиарейтинга глав регионов РФ в сфере ЖКХ за октябрь текущего года, сообщает пресс-служба компании "Медиалогия".

"Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Александр Бречалов (Удмуртия) и Дмитрий Азаров (Самарская область)", — говорится в сообщении.

Собянин и Воробьев не изменили своих мест в рейтинговой таблице по сравнению с сентябрем, заняв первое и второе места соответственно. Замыкающий тройку лидеров Радаев поднялся за месяц на одну строчку.

В октябре СМИ сообщали о том, что Воробьев совместно с министром строительства и ЖКХ РФ Михаилом Менем вручил ключи дольщикам компании "СУ-155" в Звенигороде. Тогда глава региона отметил, что власти Подмосковья готовы сопровождать каждый проблемный объект долевого строительства в индивидуальном порядке.

Также СМИ сообщали, что Воробьев вручил в Красногорске главам муниципалитетов ключи от новой коммунальной техники. Помимо этого, Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства региона, в ходе которого были рассмотрены вопросы бесперебойного теплоснабжения жилых домов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 43 тысяч источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.