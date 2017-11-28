Кадыров рассказал о языковой политике в Чечне

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном канале в мессенджере Telegram рассказал о важности русского языка, который объединяет всех россиян, и обязательном чеченском в школах.

"Русский язык обязательный в нашей стране, это государственный язык. Каждый человек, проживающий на территории России, имеет право обучаться ему. Имеет право читать Пушкина, Лермонтова, Достоевского и других великих писателей на их родном языке, а не в переводе", — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Россия многонациональна и многоязычна, и русский язык объединяет всех жителей России. При этом глава Чечни подчеркнул, что национальные языки не менее важны.

"В Чеченской республике два главных языка — русский и чеченский. В школах предметы преподаются на русском языке, учебники тоже на русском языке. Чеченский язык преподается в школах отдельным предметом. Это наш родной язык. И он также обязателен к изучению в республике. Каждый чеченец должен знать свой родной язык, уметь грамотно говорить и писать на нем, знать грамматику чеченского языка", — заявил глава республики.

В последние месяцы родители школьников в Татарстане стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательных уроков татарского языка для их детей или требуя сократить число уроков по этому предмету. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

На прошлой неделе полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что школьники будут изучать государственные языки республик в составе России в объеме до двух часов в неделю, при этом дети и родители дополнительно смогут выбрать для изучения родной язык.