Кадыров рассказал о языковой политике в Чечне

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном канале в мессенджере Telegram рассказал о важности русского языка, который объединяет всех россиян, и обязательном чеченском в школах.
Кадыров отметил, что Россия многонациональна и многоязычна, и русский язык объединяет всех жителей России. При этом глава Чечни подчеркнул, что национальные языки не менее важны.
"В Чеченской республике два главных языка — русский и чеченский. В школах предметы преподаются на русском языке, учебники тоже на русском языке. Чеченский язык преподается в школах отдельным предметом. Это наш родной язык. И он также обязателен к изучению в республике. Каждый чеченец должен знать свой родной язык, уметь грамотно говорить и писать на нем, знать грамматику чеченского языка", — заявил глава республики.
На прошлой неделе полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что школьники будут изучать государственные языки республик в составе России в объеме до двух часов в неделю, при этом дети и родители дополнительно смогут выбрать для изучения родной язык.