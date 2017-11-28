Путин рассказал о расходах на выплаты по программе поддержки семей в России

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Выплаты по программе, направленной на поддержку семей при рождении первого ребенка, составят 144,5 миллиардов рублей за три года, заявил президент России Владимир Путин на заключительном заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Ранее в ходе заседания президент предложил ввести ежемесячную выплату семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Сумма выплаты будет исчисляться прожиточным минимумом ребенка в регионе.

"Финансовые расходы на реализацию этих мер составят за три года 144,5 миллиарда рублей", — сказал Путин.