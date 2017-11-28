В Совфеде назвали условие для пересмотра решения по СМИ-иноагентам

РИА НОВОСТИ. ЕСЛИ США ПОЙДУТ ПО ПУТИ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА ПО СМИ РОССИИ, В РФ ГОТОВЫ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ РЕШЕНИЯ ПО ИНОАГЕНТАМ, ЭТО БЫЛА ОТВЕТНАЯ МЕРА — КЛИМОВ