Путин призвал как можно быстрее ликвидировать очереди в яслях

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Нужно как можно быстрее решить проблему с очередями в ясли, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей.

"Мы практически решили проблему с местами в детских садах, теперь нужно ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Сделать это нужно как можно быстрее: сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года", — сказал президент.

Ранее президент на совещании по демографии Путин предложил решить проблему с нехваткой мест в яслях аналогично реализованной программе строительства детсадов. Позднее замглавы Минобрнауки Ирина Кузнецова сообщала РИА Новости, что ведомство выясняет потребность регионов в ясельных местах.

При этом замминистра образования и науки Татьяна Синюгина ранее сообщила журналистам, что Минобрнауки рассчитало прогнозную потребность регионов РФ в обеспечении детей местами в яслях на 2017-2018 годы и прорабатывает возможные пути решения этой проблемы. Позже глава Минобрнауки Ольга Васильева рассказала в интервью РИА Новости, что ведомство намерено задействовать альтернативные способы решения проблемы с нехваткой мест в яслях, в том числе, создавая различные группы присмотра и ухода за детьми.