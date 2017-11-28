Путин предложил продлить программу маткапитала

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и ввести его использование в виде ежемесячных выплат для тех семей, которые в этом особенно нуждаются.
Как отметил он, со времени введения материнского капитала прошло 11 лет, родители, семьи безусловно рассчитывают на эти средства, и это стало хорошим стимулом для рождения детей.
Российский лидер предложил ввести дополнительные возможности использования маткапитала. "Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", — сказал Путин.
В июне Путин говорил, что российские власти рассматривают возможность того, чтобы проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала. Путин также заявлял, что набор мер по повышению демографии может быть разным, включая продление программы материнского капитала, и пообещал вернуться к вопросу индексации этих выплат.