Путин предложил продлить программу маткапитала

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и ввести его использование в виде ежемесячных выплат для тех семей, которые в этом особенно нуждаются.

"Вы знаете, что действие программы материнского капитала должно было завершиться в конце следующего года. Конечно, думаю, что ко многим из вас обращаются, ко мне постоянно обращаются люди с вопросом, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года", — сказал Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Как отметил он, со времени введения материнского капитала прошло 11 лет, родители, семьи безусловно рассчитывают на эти средства, и это стало хорошим стимулом для рождения детей.

Российский лидер предложил ввести дополнительные возможности использования маткапитала. "Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", — сказал Путин.

По его словам, подход будет адресным. "То есть выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, и семьям с доходами, размер которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения", — сказал глава государства.

В июне Путин говорил, что российские власти рассматривают возможность того, чтобы проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала. Путин также заявлял, что набор мер по повышению демографии может быть разным, включая продление программы материнского капитала, и пообещал вернуться к вопросу индексации этих выплат.