В Оренбурге до конца года реконструируют участок набережной реки Урал

ОРЕНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. В Оренбурге в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" до конца года планируют завершить реконструкцию трехсотметрового участка набережной реки Урал, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и администрации Оренбургской области.

"В этом году мы приступили к благоустройству набережной, начав с реставрации спуска к реке Урал, который является одной из визитных карточек города. Цель реставрации — воссоздать облик набережной времен 50-х годов прошлого столетия со спуском, выполненным в стиле "сталинский ампир", со зданием станции "Комсомольской" Оренбургской детской железной дороги", — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Юрия Берга.

По словам главы региона, в дальнейшем власти региона планируют продолжить реконструкцию набережной в рамках программы.

"Участие в программе 2018 — 2022 годов позволит нам благоустроить вновь формируемую восточную часть набережной, увеличив ее протяженность на 1,3 километра, или более чем в два раза", — отметил Берг.

По его словам, набережная будет разделена на три зоны: пешеходную, беговую и велосипедную. Кроме того, на набережной установят теневые навесы, сделают дополнительные спуски и комфортный городской пляж.

Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" рассчитана на 2018-2022 годы. Её цель — создать современную городскую инфраструктуру в регионах России, в частности благоустроить дворы и общественные пространства, набережные и площади. В 2017 году на реализацию программы было выделено 20 миллиардов рублей из федерального бюджета.

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