МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В России введут ежемесячную выплату на рождение первенца, заявил Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Пособие будет зависеть от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной. Нововведение вступит в силу с января. Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

Подчеркивается, что введение выплат станет лишь одной из новых мер по поддержке российских семей.

"Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям — и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития", — отметил глава государства.

Президент предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования. Также Путин высказался за запуск специальной программы ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх шести процентов годовых.

Кроме того, президент призвал повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям. Он поручил правительству вместе с регионами проработать график реконструкции детских поликлиник, на это потребуется пятьдесят миллиардов рублей.