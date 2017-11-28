Школу и детсад в Дорогобужском районе отремонтируют за 11,7 млн рублей

СМОЛЕНСК, 28 ноя — РИА Новости. Школа номер 2 и детский сад "Ромашка", расположенные в Дорогобужском районе Смоленской области, получат 11,7 миллиона рублей на ремонт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Смоленской области.

По его словам, средства на ремонт образовательных учреждений выделены из резервного фонда президента России в соответствии с его распоряжением.

Собеседник агентства напомнил, что в конце января этого года Дорогобужский район посетил полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, который осмотрел ряд социальных объектов муниципалитета, в том числе, городскую среднюю общеобразовательную школу номер 2 и детский сад "Ромашка" в поселке Верхнеднепровский.

"Полномочный представитель главы государства обратил внимание на необходимость ремонта данных учреждений. Губернатор Алексей Островский направил в адрес Президента России обращение с просьбой о выделении дополнительных средств на эти цели", — сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что школе номер 2 города Дорогобужа будет предоставлено более 7,2 млн рублей, которые пойдут на ремонт актового и спортивного залов, замену деревянных окон на пластиковые. Средства в размере свыше 4,5 млн рублей предусмотрены на замену оконных и деревянных блоков, обновление трех групповых помещений и лестничной клетки в детском саду "Ромашка".

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