Назначен новый руководитель онкоцентра имени Блохина

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Исполняющим обязанности директора Российского онкологического центра имени Блохина станет Иван Стилиди, Михаилу Давыдову предложено остаться главным внештатным онкологом Минздрава, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Ранее стало известно, что контракт с главным внештатным онкологом Минздрава РФ, директором Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Михаилом Давыдовым не был продлён из-за достижения им возраста 70 лет. Позднее Давыдов сообщил, что оставит работу в медицине.

"Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации исполняющим обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина назначен член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением абдоминальной онкологии Стилиди Иван Сократович", — говорится в сообщении.

Как рассказали в Минздраве, Стилиди родился в 1964 году. Окончил лечебный факультет РНИМУ им. Н.И. Пирогова. На протяжении всей профессиональной деятельности местом работы Ивана Стилиди был НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. В онкоцентре начал работать в 1988 году хирургом в отделении торакальной онкологии. С 2005 года занимал должность заведующего хирургическим отделением торакоабдоминального отдела НИИ клинической онкологии. С 2014 года – член-корреспондент РАН.

"Ранее занимавшему должность директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина академику Михаилу Ивановичу Давыдову предложено стать главным научным консультантом учреждения и сохранить позицию главного онколога Министерства здравоохранения Российской Федерации. За многолетнюю плодотворную научную, организаторскую и врачебную деятельность профессор М.И. Давыдов награжден почетной грамотой Министерства", — добавляется в сообщении.

С 1 октября вступил в силу закон, устанавливающий предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций — 65 лет. Срок пребывания на такой должности может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.