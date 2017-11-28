В Ханты-Мансийске стартовал гуманитарный форум гражданских инициатив

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноя — РИА Новости. В Ханты-Мансийске во вторник состоялось открытие второго международного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", участие в котором принимают эксперты из ряда регионов РФ и девяти стран мира.

Форум, организованный правительством Югры и окружным центром "Открытый регион", продлится два дня, его участниками станут около 500 представителей некоммерческих организаций, бизнес-сообщества и органов власти из 16 регионов России и девяти стран мира, включая Францию, Индию, Корею и Португалию.

"Основу и содержательное наполнение форума составляет идея "сотрудничества". Каждая из тематических секций сфокусирована на поиске новых форм взаимодействия. Мы планируем, что форум станет постоянно действующей площадкой для формирования стратегий будущего, разработки конкретных практических решений для развития гражданского общества и гражданских инициатив, и будет способствовать социально-экономическому развитию регионов стран-участниц", — заявил вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Шипилов, открывая международный форум в Ханты-Мансийске.

В рамках форума планируется работа 12 тематических площадок, посвященных, в частности, инициативному бюджетированию, взаимодействию НКО и власти, решению проблем людей с ограниченными возможностями, опыту привлечения финансирования в социальные проекты. Как отметили в департаменте общественных и внешних связей региона, одной из главных площадок форума станет "Открытое Правительство: новое управление государством".

"В ее работе примут участие федеральные эксперты, а также представители субъектов, которые представят лучшие практики в этом направлении. Добавим, что впервые столица Югры собирает представителей регионов, входящих в систему Открытых регионов России", — подчеркнули в ведомстве.

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