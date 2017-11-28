Пензенский губернатор поручил проверить качество питания школьников

САРАТОВ, 28 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил тщательно проверить качество питания в школах региона, а результаты этого мониторинга включить в оценку деятельности глав муниципалитетов, сообщила во вторник его пресс-служба.

"Качество питания в школах необходимо анализировать каждый месяц, привлекайте общественные организации, выезжайте без предупреждения в образовательные учреждения, нужна объективная информация. Проведите анализ по каждому району, по каждой школе, а результаты мониторинга включайте в оценку деятельности глав муниципальных образований", – цитируются в сообщении слова Белозерцева.

Глава региона поручил тщательно контролировать сбалансированность школьного рациона и представить в муниципалитеты рекомендации по расчету норм питания, чтобы школьный обед был полноценным, но при этом доступным по цене. "Надо ответственно подходить к организации питания, это здоровье наших детей", – подчеркнул он.

По данным пресс-службы, общий охват горячим питанием школьников муниципальных общеобразовательных учреждений Пензенской области составляет 96,6%, доля продукции местного производства при поставке продуктов в школы доведена до 52,2%. Средняя стоимость порции питания по области составляет 57,4 рубля.

"С целью сокращения расходов родительских средств действуют дополнительные меры социальной поддержки в виде полного или частичного освобождения от платы для отдельных категорий обучающихся. Данную услугу получают свыше 17,6 тысячи школьников из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и другие", — говорится в сообщении.