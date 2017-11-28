Единственный в Сибири иркутский детский хоспис принял первых пациентов

ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Иркутский областной детский хоспис принял первых пациентов, в настоящий момент он является единственным в Сибирском федеральном округе медицинским учреждением, оказывающим паллиативную помощь детям, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Единственный в Иркутской области и в Сибирском федеральном округе детский хоспис принял первых пациентов. Сейчас на госпитализации в ОГБУЗ "Иркутский областной хоспис" находятся 10 детей, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи. Некоторые из пациентов размещены в палатах для пребывания детей с родителями", — говорится в сообщении.

Сейчас в хосписе работают семь врачей. С начала ноября здесь начала функционировать выездная служба. В ее составе – врачи-педиатры, невролог, средний медицинский персонал, психолог и социальный работник. Основная цель выездной патронажной медицинской помощи детям — это мониторинг состояния здоровья пациентов с неизлечимыми заболеваниями, находящихся в домашних условиях.

"Нам удалось создать современное, хорошо оснащенное медицинское учреждение. Потребность в нем назрела уже давно. Теперь дети, нуждающиеся в паллиативном лечении, смогут получать его в достойных условиях. Обстановка здесь максимально приближена к домашней. Персонал хосписа прошел необходимое обучение", — сообщил РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Медицинское учреждение рассчитано на 25 пациентов в возрасте от 1 года до 18 лет.

По данным пресс-службы правительства, на создание нового медицинского объекта в бюджете региона было предусмотрено 7,6 миллиона рублей, из них 3 миллиона рублей направлено на приобретение оборудования и мебели. В частности, приобретены аппарат искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, спирограф, электрокардиограф, функциональные кровати.

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