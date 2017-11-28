В Новгородской области начали проверку из-за вспышки пневмонии у школьников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Из-за высокого уровня заболеваемости школьников Новгородской области пневмонией прокуратура проверит, насколько полные профилактические меры предпринимаются Роспотребнадзором, а также учебными заведениями региона, сообщает областное надзорное ведомство.

"В связи с сохраняющимся… высоким уровнем заболеваемости внебольничными формами пневмонии учащихся школ… организована проверка полноты принимаемых управлением Роспотребнадзора и его территориальными органами мер, соблюдения образовательными организациями требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в части реализации профилактических и ограничительных мероприятий (карантина), а также соблюдения органами и учреждениями здравоохранения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, в части надлежащей работы школьных медицинских работников, организации оказания своевременной помощи заболевшим", — говорится в сообщении.

Как сообщает в понедельник региональное управление Роспотребнадзора, в Новгородской области "наметилась стойкая тенденция" к снижению заболеваемости пневмонией. По данным с 20 по 26 ноября в области зарегистрировано 186 случаев этого заболевания, при этом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 30,2, что в 1,7 раза ниже уровня предыдущей недели (330 случаев).

"В возрастной структуре заболевших преобладает детское население – 69% (128 случаев), из числа которого наибольшую долю составляют дети школьного возраста от 7 до 14 лет (68 случаев). Госпитализация потребовалась в 58% случаев от числа зарегистрированных заболеваний", — информирует Роспотребнадзор.