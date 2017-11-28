Иркутские власти потратят полмиллиона рублей на подарочные ручки

ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Управление делами губернатора Иркутской области объявило аукцион на поставку 70 сувенирных ручек общей стоимостью 520 тысяч рублей, они предназначены для традиционного обмена сувенирами с государственными, политическими и общественными деятелями, рассказала РИА Новости начальник управления организационного обеспечения правительства региона Елена Каленова.

Ранее СМИ региона распространили информацию, что власти планируют через аукцион закупить 70 сувенирных ручек – 30 из нержавеющей стали с гравировкой серебром стоимостью почти 4 тысячи рублей за штуку и 40 ручек премиум класса из ювелирной латуни со вставками из палладия по 10 тысяч рублей за штуку. Ручки должны быть в подарочной упаковке из искусственной кожи с картонным футляром и тиснением "От губернатора Иркутской области". Аукцион пройдет 4 декабря.

Как пояснила РИА Новости начальник управления организационного обеспечения правительства Иркутской области Елена Каленова, такие закупки проводятся приблизительно один раз в пять лет.

"Сегодня российская протокольная практика требуют единообразного применения основных положений государственного протокола при проведении визитов государственных, политических и общественных деятелей. По многолетней сложившейся традиции вручение сувенирной ручки с памятной гравировкой является знаком особого уважения", — сказала Каленова.

Она отметила, что в ходе аукциона изначально заявленная цена может значительно снизиться.

Последний раз такие торги проходили в Иркутской области в 2012 году. Тогда закупили 100 ручек на сумму более 800 тысяч рублей.