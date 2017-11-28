Якутия простилась с погибшим чемпионом мира по кикбоксингу

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Якутия во вторник простилась с убитым трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Иннокентием Макаровым, у которого осталось семеро детей, сообщают власти региона.

Макаров пропал 5 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". В убийстве обвиняется житель села Ой, который дал показания об обстоятельствах преступления. В тот же день тело спортсмена с признаками смерти криминального характера нашли в лесу . Также задержали мужчину 1966 года рождения, который, как полагает следствие, помогал спрятать тело убитого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "укрывательство преступления".

"Иннокентий Макаров внес значительный вклад в развитие и популяризацию спорта и здорового образа жизни, достиг выдающихся результатов в спорте, предпринимательстве, строительстве, общественной деятельности. Он принимал активное участие в общественной жизни города Якутска и республики", — отмечает правительство Якутии.

Как сообщают власти, у Макарова остались семь детей. Указом главы Якутии Егора Борисова в 2011 году он был награжден знаком отличия "Гражданская доблесть".