Магистерские программы ВШЭ и СПбГУ вошли в рейтинг бизнес-школ по версии QS

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Магистерские программы Высшей школы экономики и Санкт-Петербургского госуниверситета вошли в новый ежегодный рейтинг бизнес-школ по версии Quacquarelli Symonds (QS), сообщили организаторы исследования.

Компания QS подготовила новый ежегодный портфель из четырех рейтингов магистерских программ, которые позволяют бизнесменам и предпринимателям по всему мира определить лучшие бизнес-школы для трудоустройства и предпринимательства. Методология рейтинга QS основывается на пяти показателях: трудоустройство, предпринимательская активность выпускников, возврат инвестиций, лидерство и диверсификация. Как отметили организаторы, данное исследование является единственным в своем роде и оценивает лучшие магистерские программы в бизнес-аналитике, менеджменте и финансах. А также новый глобальный рейтинг MBA программ рассматривает, как бизнес-школы влияют на предпринимательскую деятельность выпускников. Данный рейтинг создан в ответ на возрастающий спрос на магистерские программы в бизнесе со стороны как студентов, так и работодателей.

Всего в портфель исследования вошли четыре рейтинга: магистерские программы по бизнес-аналитике, менеджменту, финансам и глобальный рейтинг программ МВА.

Согласно результатам, программа Высшей школы экономики "MP Big Data Systems" занимает 35 место в мире среди магистерских программ по бизнес-аналитике. В рейтинге программ по финансам Санкт-Петербургский государственный университет занял 69 место в мире с программой "Корпоративные финансы".

Лидерами рейтингов стали бизнес-школы США, Великобритании, Франции, Испании и Австралии.

"Почти три десятилетия тесного взаимодействия с сектором бизнес-образования позволили нам выпустить рейтинг, который дает представление о наиболее важных аспектах при выборе МВА и магистерских программ. Мы уверены, что это необходимая и новаторская оценка деятельности бизнес-школ, и что наша студенческая аудитория найдет эти данные полезными и дополняющими другие источники", — приводятся в сообщении слова генерального директора QS Нунзио Квакварелли.