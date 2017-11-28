МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Эксперты при правительстве РФ против приравнивания в антитабачной концепции электронных сигарет к обычным, это помешает развитию технологий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Открытого правительства.

Новая антитабачная концепция, внесенная ранее на рассмотрение правительства РФ, предусматривает, в том числе, новые правила торговли табаком, запрет производства, ввоза и обращения некурительных табачных изделий.

В концепции оговаривается, что появление новых, привлекательных для подростков табачных изделий и имитирующих их товаров, таких как электронные средства доставки никотина, нагреваемый табак, кальян, нюхательный табак, растворимый табак, требует введения дополнительных мер, ограничивающих их обращение и реализацию лицам, не достигшим 18 лет.

"Что касается положения концепции, приравнивающего электронные сигареты к обычным, то эта мера, как полагают эксперты, помешает развитию новых технологий, снижающих вред от табака для курильщиков", — отметили в пресс-службе Открытого правительства.

По мнению экспертов, для инновационных никотиносодержащих продуктов нужно ввести отдельное регулирование и "обеспечить возможность дальнейшей детализации правовых норм по мере появления новых данных об этих продуктах".