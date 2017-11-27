В Оренбурге стартовал третий региональный чемпионат WorldSkills

ОРЕНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Третий региональный чемпионат WorldSkills стартовал в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и администрации региона.

Чемпионат молодых профессионалов WorldSkills впервые прошел в Оренбурге в 2015 году, в нем приняли участие 20 человек. Соревнования проводились по четырем компетенциям. В этом году на чемпионате соревнуются 180 участников в 25 компетенциях. На чемпионате впервые появилась номинация "Юниоры", в которой 12 школьников будут соревноваться в компетенциях "Электромонтаж", "Программные решения для бизнеса" и "Дошкольное воспитание".

"Чемпионат молодых профессионалов не только повышает престиж рабочих профессий, но и мотивирует профессиональный рост молодых специалистов. А значит — формирует рабочую элиту, воспитывает настоящих мастеров своего дела", — сказал губернатор Оренбургской области Юрий Берг на церемонии открытия.

Он отметил, что выступление оренбургской команды в финале Национального чемпионата WorldSkills принесло области медаль победителя, две медали призеров и медаль "За мастерство".

"В значительной степени благодаря движению "Молодые профессионалы" развивается региональная система среднего профессионального образования. Сегодня такое время, когда можно получить любую профессию. А если у человека есть профессия, значит, у него есть хорошее будущее. Современной экономике нужны креативно мыслящие, творческие специалисты. И те, кто сегодня участвует в соревнованиях, в скором времени придут на главные производственные площадки Оренбуржья, чтобы своим профессионализмом помогать развитию области", — сказал глава региона.

Чемпионат молодых профессионалов WorldSkills продлится в Оренбурге до 30 ноября. В рейтинге чемпионата Оренбуржье занимает 7-е место в Приволжском Федеральном округе и 25-е по России.

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