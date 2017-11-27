На образовательном форуме победили 14 оренбургских молодежных проектов

ОРЕНБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Четырнадцать оренбургских молодежных проектов получили призы и финансовую поддержку на проходившем в Оренбурге молодежном образовательном форуме "Рифей", сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.

Образовательный форум "Рифей" проходит в Оренбурге уже в четвертый раз. В этом году участниками форума стали 150 молодых людей со всего региона. Кроме того, впервые форум посетила делегация из Донецкой Народной Республики. В этом году участники форума представили 42 проекта. Проекты оценивает экспертное жюри в четырех номинациях: "Добровольчество", "Информационный поток", "Молодежный туризм" и "Культура".

"Форум "Рифей" имеет большой практический смысл. Эта площадка позволяет молодежи и руководству региона услышать друг друга, объединив усилия при решении ключевых вопросов молодежной политики на муниципальном и региональном уровне", — сказала вице-губернатор — заместитель председателя правительства области по внутренней политике Вера Баширова.

В пресс-службе уточнили, что авторы трех оренбургских проектов выиграли поездку на молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга". Еще 11 проектов получили финансовую поддержку из областного бюджета на сумму до 60 тысяч рублей.

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