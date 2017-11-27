Васильев взял под контроль дело подозреваемого в поджоге жителя Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 ноя — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев взял под личный контроль дело о задержании жителя Рутульского района Акима Кулиева, якобы подвергшегося пыткам после задержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.

Ранее боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram заявил, что житель Рутульского района Кулиев, подозреваемый в поджоге здания районной администрации в Дагестане в сентябре, подвергается пыткам. На пост спортсмена отреагировал депутат Госдумы Ризван Курбанов, который обратился к заместителю генерального прокурора России, курирующему Северный Кавказ, Ивану Сидоруку с просьбой организовать проверку фактов, изложенных в сообщении.

"Владимир Васильев взял пол личный контроль ситуацию, связанную с задержанием жителя Рутульского района Акима Кулиева. Подробности произошедшего врио главы Дагестана обсудил с и.о. прокурора республики Абдулгамидом Гамидовым, уполномоченным по правам человека в Дагестане Уммупазиль Омаровой и врио министра внутренних дел по республике Сергеем Карповым", — говорится в сообщении.

В региональном правительстве отметили, что в настоящее время прокуратура проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. "Необходимые меры в сфере своих полномочий проводит и омбудсмен Дагестана. По результатам проведенных проверок будут даны соответствующие поручения", — говорится в релизе.

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