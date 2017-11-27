Титов предложил освободить работающих пенсионеров от страховых взносов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей председатель Партии роста Борис Титов, заявивший ранее о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, считает, что работающие пенсионеры не должны платить страховые взносы.

"Потому что они накопили, достигли пенсионного возраста, но государство по-прежнему требует с них платежи. И это было бы выгодно работодателю, пенсионеру тоже, потому что он может продолжать работу, но уже не накапливать, не платить свои пенсионные взносы", — сказал Титов в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о пенсионном возрасте в РФ, Титов повторил, что не считает необходимым его повышать. "Мы считаем, что не надо сегодня увеличивать пенсионный возраст, потому что пенсионеры и так могут работать, и сегодня это не является ограничителем", — отметил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства. Сам он заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах.