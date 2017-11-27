Пензенский губернатор потребовал ускорить процесс сноса ветхого жилья

САРАТОВ, 27 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник назвал недостаточной деятельность по сносу расселенных домов и благоустройству территорий, потребовав от подчиненных активизировать работу по сносу ветхого жилья, сообщила его пресс-служба.

Согласно сообщению, с начала текущего года в Пензе ликвидированы 56 расселенных домов, при этом план на 2017 год выполнен, и специалисты приступили к освоению объемов 2018 года. Как ожидается, в следующем году останется снести порядка 100 ветхих домов. При этом расселение еще 56 домов не завершено из-за судебных тяжб с собственниками помещений.

"Мы уже не обращаем внимания, а если посмотреть пристально – недостатков в сфере благоустройства Пензы много, в том числе и по сносу домов… Не надо откладывать решение вопросов, сокращайте сроки, необходимо снести максимально возможное число расселенных домов и подготовить участки для дальнейшего использования", – цитируются слова Белозерцева в сообщении.

Губернатор отметил, что, несмотря на хорошие показатели, освобождение земельных участков проходит медленно. В этой связи он распорядился создать рабочую группу с участием юристов и специалистов ЖКХ и активизировать данную деятельность.

Также глава региона заявил о необходимости решить вопрос с ветхими строениями, находящимися на красной линии улиц. По данным пресс-службы, в предварительный перечень уже вошло 61 такое здание, из них 44 являются расселенными домами, часть из которых снесли, а другая будет снесена в 2018 году. Также в списке 15 частных объектов, вопрос восстановления которых решается с их владельцами, а еще два здания являются объектами культурного наследия.

"Едешь по центру города – стоят дома, у которых заваливаются крыши, падают заборы. Это недопустимо… Мы делаем одно дело – стремимся создать в городе нормальные условия для проживания наших граждан. Надо заниматься более предметно", — сказал Белозерцев.