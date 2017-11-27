В РФ с 2018 года слепоглухим предоставят больше часов помощи переводчиков

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство России увеличило количество часов на предоставление услуги по переводу русского жестового языка для слепоглухих (тифлосурдопереводу) с 1 января 2018 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

Тифлосурдоперевод – разновидность сурдоперевода, перевод вербальной и зрительной информации, осуществляемый специалистом-переводчиком на жестовом языке или посредством дактильной речи. В субботу кабмин РФ установил новые полномочия Минтруда по определению порядка предоставления технических средств реабилитации (ТСР) слепоглухим гражданам.

В настоящее время объем предоставляемых услуг по переводу русского жестового языка, как для глухих, так и для слепоглухих, составляет 40 часов в год независимо от степени нарушений функции слуха и зрения.

"Для граждан с высокой степенью слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой объем услуги увеличивается до 84 часов тифлосурдоперевода, для граждан с полной слепоглухотой или с полной слепоглухотой в сочетании с тугоухостью III-IV степени – до 240 часов. Данный подход приближен к стандартам помощи слепоглухим людям в развитых странах", — заявили в Минтруде.

Как ранее отмечал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, все больше граждан со слепоглухотой включаются в обычную жизнь, соответственно растет спрос на тифлосурдоперевод и сопровождение. По его словам, решение по увеличению объема услуги – еще один шаг в решении задачи интеграции инвалидов в общество.

В Минтруде напомнили, что услуга по сурдопереводу бесплатна и финансируется за счет средств федерального бюджета.

Подготовка проекта постановления правительства России велась по поручению президента России при участии "Фонда поддержки слепоглухих "Co-единение" и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". По итогам всероссийской переписи слепоглухих, проведенной фондом, в России насчитывается около 3,6 тысячи слепоглухих.