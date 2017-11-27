В Чувашии стартует восьмой сезон чемпионата Школьной волейбольной лиги

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноя — РИА Новости. В Чувашии 1 декабря стартует восьмой сезон чемпионата Школьной волейбольной лиги среди команд общеобразовательных учреждений, сообщили РИА Новости в министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики.

Турнир проводится ежегодно при поддержке Чувашского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд". Ежегодно в этих соревнованиях участвуют порядка 16 тысяч школьников со всей республики. В 2017 году в соревнованиях примут участие ученики из 310 школ.

"Я искренне рад, что проект "Школьная волейбольная лига" получил федеральную поддержку. Развитие школьного спорта напрямую влияет на будущее Чувашии и является частью важного для нас направления — укрепления здоровья нации", — цитирует пресс-служба слова руководителя регионального отделения благотворительного фонда "Российский детский фонд" Юрия Кислова.

По его словам, на реализацию проекта в этом году фонд получил президентский грант в размере 808 тысяч рублей. Общая сумма расходов на организацию чемпионата в 2017 году составила 1 миллион 108 тысяч рублей.

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