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Общество

"Да Винчи" медицины: в Москве провели онлайн-операцию с помощью робота

19:0527.11.2017
(обновлено: 19:15 27.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРобот Да Винчи и хирурги из ГКБ №50 МосквыРобот Да Винчи и хирурги из ГКБ №50 Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Ануш Долуханян. В Московской городской клинической больнице № 50 имени С. И. Спасокукоцкого в рамках международного марафона "24-часовая живая роботическая хирургия" прошла операция с использованием медицинского робота "Да Винчи", которая транслировалась онлайн по всему миру. Корреспондент РИА Новости поговорила с главным урологом Минздрава России и признанным экспертом Дмитрием Пушкарем и узнала, как с помощью уникального робота врачи помогают тяжелобольным пациентам.

Врачи во время операции
© Depositphotos / gpointstudio
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Хирургические операции с помощью сложнейшего медицинского робота выполняет целая команда врачей. У робота "Да Винчи" четыре "руки". На трех расположены хирургические инструменты, на четвертой — 3D-камера. С помощью джойстика, рукояток и педалей хирург управляет движениями робота. За происходящей операцией врач следит через монитор, на который транслируется трехмерное изображение манипуляций, увеличенное в 10 раз.

"Робото-ассистированная хиругия является основным достижением медицины. Она нашла свое применение не только в урологии, но и во многих других специальностях. Марафон — уникальная инициатива Всемирной организации роботических и эндоскопических хирургов. Мы очень рады, что нам оказана честь принимать в этом участие. Мы наряду с нашими американскими, европейскими и азиатскими коллегами выполнили операцию в прямом эфире на 24 часовых пояса", — объясняет Пушкарь.

Хирург отмечает, что это уже четвертый подобный опыт операций в формате онлайн. По его словам, было принято решение "не просто показать самую распространенную операцию — робото-асситивную радикальную простатэктомию у больного, страдающего раком простаты", а нечто более сложное. "Мы выполнили менее чем за час реконструкцию тазового отдела мочеточника у молодой женщины после травмы. Мы сохранили почку, нашли мочеточник и пересадили его в мочевой пузырь", — говорит Пушкарь.

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© РИА Новости
Начало операции с помощью робота "Да Винчи" в московской городской клинической больнице № 50 имени С.И. Спасокукоцкого

По словам врача, московская больница "вошла в десятку ведущих клиник мира, выбранных для демонстрации работы с "Да Винчи". Всего по России на сегодня существует 30 подобных роботов, в Америке их около 4000, в Европе — 1000, в Японии — около 300. В год с их помощью проводится не менее 1000 операций".

Пушкарь убежден: в урологии робот незаменим, особенно для больных, страдающих раком предстательной железы. При раке простаты во время обычной операции у пациента происходит обильная кровопотеря. Часто после хирургического вмешательства могут развиться недержание мочи и эректильная дисфункция. У прооперированного с помощью "Да Винчи", по словам Пушкаря, таких последствий не наблюдается. Вмешательство происходит с минимальной потерей крови и ущербом для нервных окончаний.

Хирурги проводят операцию в 3D-очках. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Чаще всего операцию с применением "Да Винчи" врачи назначают при раке предстательной железы, раке почки, миоме матки. Также с помощью робота проводятся операции на желудке и сердце.

Так, аденома предстательной железы встречается у 70% мужчин старше 50 лет, а рак — у 15-18% представителей сильного пола в этом возрасте. Для женщин основные причины обращений к урологам — это недержание мочи, проблема возникает у 40-45%.

Операции с участием робота входят в программу высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и проводятся бесплатно. Пациенту необходимо только получить направление от лечащего врача.

Кафедра урологии ГКБ № 50 МГМСУ имени А. И. Евдокимова — единственное место, где сегодня готовят будущих робот-ассистированных хирургов не только для России, но и Европы. Предмет "Робот-ассистированная урология" здесь включен в программу обучения всех врачей-урологов и ординаторов.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлавный уролог Минздрава России и член президиума Российского общества урологов, член Американской и Европейской ассоциаций урологов Дмитрий Пушкарь
© РИА Новости / Илья Питалев
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Главный уролог Минздрава России и член президиума Российского общества урологов, член Американской и Европейской ассоциаций урологов Дмитрий Пушкарь
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