Матвиенко раскритиковала медленное строительство перинатальных центров

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Двадцать новых перинатальных центров из тех 32, которые планируется открыть в России до конца нынешнего года, уже заработали, однако некоторые отстают от планов строительства в силу как объективных, так и субъективных причин, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В понедельник состоялось второе заседание общественного совета партийного проекта "Единой России" "Здоровье – детям". Спикер СФ, возглавляющая общественный совет партпроекта, в ходе заседания напомнила, что в соответствии с программой развития перинатальных центров в России к концу 2017 года в 30 регионах страны должны открыться 32 перинатальных центра.

"Стоимость каждого из них варьируется от 2,5-3 млрд рублей. По состоянию на 27 ноября, уже открыто 20 центров, с учетом плана ввода на этот год всего их будет 94. Это, конечно, очень большое достижение, но некоторые перинатальные центры отстают в строительстве в силу разных причин – объективных и субъективных", – цитирует пресс-служба "Единой России" слова Матвиенко.

По данным Минздрава, сейчас 20 перинатальных центров уже работают в 19 регионах России, за этот период было принято более 65,5 тысячи родов, отмечено в сообщении ЕР.

Координатор партийного проекта, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что депутаты и сенаторы проводили мониторинг строительства перинатальных центров.

"В итоге на сегодняшний день за это полугодие было открыто семь перинатальных центров – в Наро-Фоминске, Коломне, Ингушетии, Дагестане, Хакасии, Кабардино-Балкарии и пять дней назад в Пензе. Работы продолжаются", – приводит его слова пресс-служба партии.

Морозов обратил внимание на необходимость организации региональных центров детской хирургии. "Эту проблему ставят сегодня наши коллеги из Орла, Казани, Липецка и многих других регионов", – уточнил депутат.