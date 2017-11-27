В Чебоксарах и прилегающих муниципалитетах отремонтировали 95 км дорог

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноя — РИА Новости. В Чебоксарах и прилагающих муниципалитетах в текущем году отремонтированы 95 километров дорог в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики.
Ремонт дорог проводился на территории четырех муниципалитетов, входящих в состав Чебоксарской агломерации. Ремонт дорожной сети был проведен в городах Чебоксары и Новочебоксарск, в Чебоксарском и Моргаушском районах.
В пресс-службе добавили, что на проект ремонта дорог было выделено 1 миллиард 268 миллионов из бюджетов разных уровней. В 2018 году финансирование проекта увеличится и составит 1 миллиард 461 миллион рублей, из которых 730 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета.