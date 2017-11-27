Пензенская область увеличит расходы на благоустройство

САРАТОВ, 27 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил региональному минфину проработать вопрос об увеличении в 2018 году финансирования проекта по формированию комфортной городской среды, сообщила пресс-служба главы региона.
Вместе с тем глава региона поручил первому зампреду правительства области Андрею Кулинцеву запросить проектно-сметную документацию от глав муниципальных образований, заявившихся для участия в проекте.
"Нужно четко представлять, какие суммы, кому и на что мы выделяем", — отметил он.
Губернатор отметил, что на минувшей неделе участвовал в заседании совета по местному самоуправлению Совета Федерации на тему "Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". "Было отмечено, что в нашем регионе проекты формируются грамотно, с учетом как общественного мнения, так и разработок местных и московских специалистов", — сообщил глава региона.
В России реализуется приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках в 2017 году финансирование региональных проектов благоустройства из федерального бюджета составит 20 миллиардов рублей. В проект попадают все муниципальные образования страны с населением более 1 тысячи человек, таких муниципальных образований в РФ 12,1 тысячи.