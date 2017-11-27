Пензенская область увеличит расходы на благоустройство

САРАТОВ, 27 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил региональному минфину проработать вопрос об увеличении в 2018 году финансирования проекта по формированию комфортной городской среды, сообщила пресс-служба главы региона.

"Поручаю региональному минфину проработать возможность увеличения финансирования проекта по формированию комфортной городской среды. Жители Пензенской области в этом нуждаются", — приводятся в сообщении слова Белозерцева.

Вместе с тем глава региона поручил первому зампреду правительства области Андрею Кулинцеву запросить проектно-сметную документацию от глав муниципальных образований, заявившихся для участия в проекте.

"Нужно четко представлять, какие суммы, кому и на что мы выделяем", — отметил он.

По словам Белозерцева, в текущем году регион направил на этот проект 306 миллионов рублей, из них 273 миллиона рублей поступили из федерального центра. "Проекты по развитию внутридворовых территорий реализуются в Пензе уже несколько лет, но впервые средства на эти цели системно выделяются российским регионам, и в проектах участвуют 11 муниципальных образований Пензенской области", — сказал он.

Губернатор отметил, что на минувшей неделе участвовал в заседании совета по местному самоуправлению Совета Федерации на тему "Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". "Было отмечено, что в нашем регионе проекты формируются грамотно, с учетом как общественного мнения, так и разработок местных и московских специалистов", — сообщил глава региона.

В России реализуется приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках в 2017 году финансирование региональных проектов благоустройства из федерального бюджета составит 20 миллиардов рублей. В проект попадают все муниципальные образования страны с населением более 1 тысячи человек, таких муниципальных образований в РФ 12,1 тысячи.