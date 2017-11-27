Белая медведица из Пермского зоопарка съела новорожденного медвежонка

УФА, 27 ноя — РИА Новости. Живущая в Пермском зоопарке белая медведица Мила съела своего новорожденного медвежонка, специалисты полагают, что это случилось не из-за голода, а из-за неопытности животного.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, молодая медведица Мила родила своего первенца в ночь на 14 ноября. Видеокамеры, установленные в родильной берлоге, зафиксировали, что роды продолжались четыре часа, затем медведица съела медвежонка.

"Детеныш появился на свет в углу, который не попадает объектив видеокамеры, поэтому самого малыша на записи не оказалось. Не понятно, что побудило Милу практически сразу убить и съесть детеныша. Возможно, она среагировала на движение или крик малыша как на живую добычу. Возможно, из-за того, что детеныш родился неполноценным — по найденным утром остаткам животного определили, что он имел маленький вес и родился на месяц раньше", — сообщил представитель зоопарка.

Кроме того, специалисты объясняют это неопытностью молодой матери и надеются, что у Милы все получится в следующем году. "Сотрудники зоопарка после неудачных родов соединили Милу с другими опытными медведицами: с Сэрикой и Амдермой. Сейчас они втроем гуляют по вольеру, не голодают, молодые медведицы с удовольствием едят мясо и рыбу, а старушка Сэрика предпочитает вегетарианскую пищу: грызет морковь, ест ягоды и ламинарию. Она почти совсем отказалась от мяса и рыбы", — говорится в сообщении.