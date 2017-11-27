Мастера джиу-джитсу из Подмосковья завоевали 7 медалей на чемпионате мира

Сборная России по джиу-джитсу 2017 года на Чемпионате мира в Колумбии

Сборная России по джиу-джитсу 2017 года на Чемпионате мира в Колумбии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Три подмосковных спортсмена в составе сборной России завоевали три золотые и четыре серебряные медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в Боготе, столице Колумбии, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Феноменальный успех на чемпионате мира у Московской области! Подмосковные бойцы — это основа сборной России по джиу-джитсу, ее костяк. Эти победы были ожидаемы и закономерны, благодаря качественной работе подмосковных школ джиу-джитсу, спортсменов и тренерского штаба", — прокомментировал успех спортсменов из Подмосковья министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков:

Среди мужчин золотым дублем отличился один из лидеров российской команды — Дмитрий Бешенец. В дисциплине "Файтинг" в весовой категории до 69 кг Дмитрийв финале одолел соперника из Бельгии и в 4-й раз в своей спортивной карьере стал чемпионом мира. Также в этой дисциплине спортсмен помог сборной России завоевать золото в командных соревнованиях.

Другой подмосковный боец, Алан Канкулов, в составе сборной завоевал командное серебро в дисциплине "Не-ваза".

Среди женщин сразу целых четыре медали у Оксаны Москаленко. Оксана выступала в двух дисциплинах, "Файтинг" и "Не-ваза", в весовой категории до 55 кг. В личных соревнованиях в обеих дисциплинах спортсменка из Московской области стала серебряной призеркой чемпионата мира. В командных соревнованиях Оксана выиграла золото в дисциплине "Файтинг" и помогла завоевать серебро в "Не-ваза".

В борьбе за медали чемпионата мира по джиу-джитсу в Боготе принимали участие более тысячи сильнейших спортсменов из 80 стран мира.