В Ингушетии запустили молодежный телефон доверия

МАГАС, 27 ноя — РИА Новости. Адам Буражев. Руководство регионального комитета по делам молодежи решило запустить специальную телефонную линию для представителей молодежной среды, которые оказались в тяжелой ситуации и нуждаются в поддержке, сообщил РИА Новости в понедельник начальник отдела взаимодействия с общественным организациями и студентами Заурбек Ведзижев.

"Не с каждой проблемой пойдешь к родителям или друзьям, не каждый знакомый или приятель готов поддержать — именно для подобных случаев в Коммолодежи открыта линия телефона доверия 8-928-921-11-33, куда может обратиться каждый кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мы знаем как важна поддержка в трудную минуту и каким ценным иногда может оказаться взгляд со стороны", — отметил он.

По его словам, молодежная телефонная линия доступна в любое время, для любого человека, независимо от возраста, пола, вероисповедания или национальности. Квалифицированные специалисты ответят на вызов, выслушают человека, дадут совет, а при необходимости подключат к разговору психологов или социальных работников.

Другие новости региона читайте здесь >>