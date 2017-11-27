РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Мария Киселева: вся моя семья — большая команда

16:0327.11.2017
(обновлено: 16:09 27.11.2017)
0220
© Фото предоставлено центром по синхронному плаваниюШоу на водеШоу на воде
© Фото предоставлено центром по синхронному плаванию

О ежедневной работе, которая привела ее к блистательным победам на трех олимпиадах, чемпионатах мира и чемпионатах Европы, о любимых дочках, Центре по синхронному плаванию и "елке на воде" корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказала прославленная спортсменка, телеведущая и создатель "шоу на воде" Мария Киселева:

- Мария Александровна, вы не только одна из самых титулованных спортсменок, но и телеведущая, актриса, продюсер, директор Центра синхронного плавания и мама. Как удается все это совмещать?

— Вся жизнь состоит из множества частиц, все их объединяет любовь и работа. Главное место в ней, конечно, занимает семья и дети. Их воспитание — это тоже любовь и работа, которыми я живу ежедневно и ежеминутно. Для меня главное, чтобы они были счастливыми и здоровыми, чтобы выросли личностями с правильными ориентирами, самостоятельными и уверенными, целеустремленными.

"Слабым звеном" у нас является время, которого всем, живущим в современном обществе, постоянно не хватает. Но моя семья — большая команда единомышленников, у которой нет отдельных "проектов". Мы вместе, и это здорово! График плотный, но выпади из жизни какая-то частичка, и она перестает быть полной и целостной. Поэтому все, чем я занимаюсь, является моей жизнью, где все совмещается и гармонично работает.

- Но было время, когда спорт в вашей жизни занимал самое главное место…

— Говорить о спорте можно с момента, когда ты впервые приходишь в бассейн, и до окончания спортивной карьеры, когда завоеваны все возможные медали и титулы. В профессиональном плане синхронное плавание в моей жизни уже более 30 лет. Это длинный путь, который начинается с карьеры спортсменки, где на первом месте всегда стоит работа. Здесь самое главное — труд и упорство, талантливые и сильные наставники, которые ведут тебя по этому пути. Все спортсмены ведомые, а ведущие здесь именно тренеры.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Киселева и Владыкина стали послами ЧМ-2018 по футболу от Москвы

Скажу больше — спорт в мою жизнь вошел случайно. В детстве я панически боялась воды и когда семья выезжала на отдых к морю, загнать меня в воду было сложно. Поэтому родители привели меня в бассейн, чтобы добиться трех результатов — укрепить спину, научить плавать и чтобы ребенок был занят делом. Самодисциплина, настойчивость, любовь к синхронному плаванию, которые привили первые тренеры, привели к тому, что простое увлечение перешло в профессиональное занятие. Когда я вошла в состав сборной команды, выходило по 10 часов ежедневной физической работы. Из них непосредственно в воде — около 8 часов. Иногда возникало ощущение, что мы живём в воде.

- Сейчас вы возглавляете Центр Марии Киселевой по синхронному плаванию.

— Да, и очень благодарна за это Москве. мы состоим в структуре мгфсо и располагаемся в дворце спорта "Янтарь". Центр дает нам возможность воплощать в жизнь спортивные и творческие идеи, делиться накопленным опытом, и, надеюсь, растить будущих чемпионов.

Спортсменки сборной России выступают в финале технической программы групповых соревнований по синхронному плаванию на чемпионате мира FINA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Дальше только "артистки": семь побед россиян в синхронном плавании на ЧМ
Совсем скоро, в декабре, пройдет первенство Москвы, на которое собираются все московские школы. Соревнования по синхронному плаванию будут проходить по двум возрастам: 13-15 лет и дети 12 лет и моложе. Команды центра будут представлены во всех возрастах. В младшей подгруппе мы выступаем двумя составами. Несомненно, в наших планах показать наилучшие результаты, завоевать лидирующие позиции и серьезно соперничать с конкурентами. Лидер нашей команды — Мария Прокофьева. В прошлом году она выиграла всероссийские соревнования среди солисток.

- Российские синхронистки ежегодно подтверждают свое первенство на мировом уровне. Началось все именно с вас с Ольгой Брусникиной. Каков секрет успеха? Какая команда является нашим главным конкурентом?

— Российские синхронистки уже ровно 20 лет лидируют в мире. Первую победу сборная России одержала в 1997 году на Кубке мира в Гуанчжоу в группе, дуэте и соло, затем был Чемпионат мира и Олимпийские игры 2000 года в Сиднее, где были выиграны наши первые золотые олимпийские медали. С тех пор на всех турнирах любого уровня у нашей сборной — только наивысшие награды и первые места.

Состав спортсменок меняется, а тренерский состав остается практически неизменным и возглавляет его все эти годы Татьяна Покровская.
Ключ к успеху сборной России — работа на тренировках на все 200 процентов. Главные наши секреты — сильный тренерский состав, накопленный опыт, талантливые и целеустремленные спортсменки, большая "скамейка запасных", а также большое количество сильных спортивных школ и серьезная конкуренция внутри них. Все это и дает наивысшие результаты.

Если говорить о ближайших соперниках за награды, то это команды из Китая, Японии, Испании и Украины. Эти команды интересны, но лидерами, повторюсь, остаются российские синхронистки.

- Мировое синхронное плавание каждые четыре года живет по новым правилам. Как вы думаете, очередные их изменения повлияют на выступления наших команд в 2018-2022 годах?

— Действительно, все мировое синхронное плавание живет по обновленным правилам после каждого олимпийского цикла. В октябре уже прошел турнир "Звездочки Москвы", где младшие возрасты демонстрировали новые фигуры — согласно новым требованиям. Идет большая работа не только со спортсменами, но и с тренерским и судейским составами. Проводятся семинары для правильной трактовки того или иного элемента или наполнения композиции. Это нормальная, стандартная работа, которая развивает наш вид спорта, делает его интереснее и ярче.

- Новогодние спектакли на воде — еще один ваш успешный проект….

— Рождению спектаклей на воде я обязана дочерям. Сама идея пришла ко мне, когда я ждала рождения старшей дочери Даши, а реализация началась только после того, как появилась младшая дочка Саша. Сейчас сами девочки принимают активное участие в представлениях. Мы работаем одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Каждый год наши спектакли переезжают из города в город. Сначала проходит премьера в Москве, на следующий год — в Петербурге, а потом — в Казани.

Новогоднее водное шоу Пираты подземного моря
© Фото : продюсерский центр "Дилявер"
Новогоднее водное шоу "Пираты подземного моря" стартует в Москве 22 декабря

В этом году в Казани и Санкт-Петербурге зрители увидят великолепную историю — "Сказку о Царе Сатане" — любимую всеми поколениями пушкинскую сказку, рассказанную нашим оригинальным сценическим языком. А московские зрители отправятся в путешествие по мифам Древней Греции со спектаклем "Миссия Одиссей", где мы, как и всегда, соединили спорт и искусство. Все шоу пройдет в трех пространствах: на воде, суше и в воздухе.

© Фото предоставлено центром по синхронному плаваниюШоу на воде
© Фото предоставлено центром по синхронному плаванию
Шоу на воде

Это история о настоящих героях, где современная девочка попадает в мир Древней Греции, встречает юного Телемаха, который ищет своего отца Одиссея, совершая подвиги. История о бесстрашии, силе, красоте, любви и дружбе. У команды, которая работает над этим спектаклем, даже есть к нему девиз: "Героем можешь стать ты сам!". И мы хотим его донести до наших юных зрителей. Ежегодно мы стараемся использовать все больше новаторских идей и технологий. Например, на этот раз у нас "оживет" и вода в бассейне. Всех зрителей ждет масса эмоций и неожиданных сюрпризов. до встречи во дворце спорта "Динамо" с 23 декабря по 7 января!

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена