Медведев пообещал десяти регионам субсидии для многодетных семей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о включении еще 10 регионов в перечень субъектов, которым будут предоставляться в 2018 году субсидии на выплаты семьям с третьим и последующими детьми.
Эта часть работы по улучшению демографической ситуации в стране, поддержка семей с детьми, отметил он.
"По предварительным оценкам, на такую помощь в 2018 году понадобится около 50 миллиардов рублей, часть из них — около 20 миллиардов рублей — это федеральные средства, остаток — сфера ответственности региональных властей. В федеральный бюджет эти средства уже заложены. Регионы, надеюсь, поступят точно так же", — добавил председатель правительства.
"Подобные выплаты в целом неплохо себя зарекомендовали. Деньги, которые родители получают на ребёнка, пока ему не исполнится три года, для семейного бюджета важны", — отметил премьер.