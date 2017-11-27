Медведев пообещал десяти регионам субсидии для многодетных семей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о включении еще 10 регионов в перечень субъектов, которым будут предоставляться в 2018 году субсидии на выплаты семьям с третьим и последующими детьми.

"Документ утверждает перечень регионов, которым в следующем году мы направим субсидии на предоставление семьям ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Деньги на эти цели предусмотрены для 60 регионов, а сейчас этих регионов, я напомню, 50. То есть на 10 регионов их количество увеличивается", — сказал Медведев на заседании правительства.

Эта часть работы по улучшению демографической ситуации в стране, поддержка семей с детьми, отметил он.

"По предварительным оценкам, на такую помощь в 2018 году понадобится около 50 миллиардов рублей, часть из них — около 20 миллиардов рублей — это федеральные средства, остаток — сфера ответственности региональных властей. В федеральный бюджет эти средства уже заложены. Регионы, надеюсь, поступят точно так же", — добавил председатель правительства.

"Подобные выплаты в целом неплохо себя зарекомендовали. Деньги, которые родители получают на ребёнка, пока ему не исполнится три года, для семейного бюджета важны", — отметил премьер.