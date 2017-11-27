Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области выросла на 11%

ВОРОНЕЖ, 27 ноя — РИА Новости. Около 97 тысяч жителей Воронежской области заболели гриппом и ОРВИ с августа по ноябрь текущего года, что на 11% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает в правительство региона.

Эпидемиологическая ситуация с гриппом и ОРВИ обсуждалась на оперативном совещании в правительстве Воронежской области в понедельник. Как пояснил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев, данные по заболеваемости соответствуют сезонному уровню и не превышают эпидемических порогов.

"Общее количество заболевших за август-ноябрь 2017 года составило почти 97 тысяч человек, что на 11% выше уровня прошлого года. Рост заболеваемости почти в два раза отмечался в сентябре-октябре. В ноябре за медицинской помощью обратилось 7414 больных, что ниже эпидпорога на 18,7%", — говорится в сообщении.

По словам главного санитарного врача области, в предстоящий сезонный подъем заболеваемости (с третьей декады декабря) ожидается усиление циркуляции патогенного вируса гриппа А(H1N1) pdm09, не исключена социркуляция вирусов гриппа А(H3N2) и гриппа В.

В рамках предсезонной в области привито 41,7% населения, что составляет почти 975 тысяч человек.

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