Путин примет участие в заседании по нацстратегии действий в интересах детей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в заключительном заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать восьмого ноября Владимир Путин встретится с семьями-победителями всероссийского конкурса "Семья года". Позже в этот день глава государства примет участие в заключительном заседании координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании будет обсужден широкий круг проблем в сфере детства, подведены итоги работы координационного совета за последние пять лет.

Координационный совет создан в сентябре 2012 года для обеспечения взаимодействия различных органов власти на всех уровнях, а также общественных и научных организаций при реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Совет готовит предложения президенту по приоритетным направлениям общей государственной политики в интересах детей. Возглавляет совет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.