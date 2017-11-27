Омбудсен об инциденте с инвалидом в Екатеринбурге: нужна правовая оценка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков потребовал дать правовую оценку инциденту с екатеринбургским школьником-инвалидом, которого высадили из маршрутки, несмотря на оплаченный проезд, сообщает в понедельник корреспондент РИА Новости.
"Надо дать правовую оценку случившемуся. Прокуратура разберется. Мы по каждому подобному случаю общаемся с руководителями автотранспортных предприятий. Вроде, все понимают. А потом – раз… Пусть учат своих людей работать. Довез, связался с родителями, передал (ребенка – ред.). Есть разные варианты оплаты проезда. Но зачем высаживать в опасном месте?", — сказал Мороков.