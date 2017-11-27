Омбудсен об инциденте с инвалидом в Екатеринбурге: нужна правовая оценка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков потребовал дать правовую оценку инциденту с екатеринбургским школьником-инвалидом, которого высадили из маршрутки, несмотря на оплаченный проезд, сообщает в понедельник корреспондент РИА Новости.

Как сообщалось ранее, проверки по факту появления этой информации начали прокуратура и СУ СК РФ. По их сведениям, 23 ноября 15-летний школьник, являющийся инвалидом первой группы из-за диабета, на остановке "Таганский ряд" сел в автобус маршрута "09", оплатив проезд. Чуть позже кондуктор снова подошел к мальчику и вновь потребовал оплаты, а затем высадил ребенка, несмотря на то, что тот предъявил билет. По информации местных СМИ, кондуктор был уволен.

"Надо дать правовую оценку случившемуся. Прокуратура разберется. Мы по каждому подобному случаю общаемся с руководителями автотранспортных предприятий. Вроде, все понимают. А потом – раз… Пусть учат своих людей работать. Довез, связался с родителями, передал (ребенка – ред.). Есть разные варианты оплаты проезда. Но зачем высаживать в опасном месте?", — сказал Мороков.