В магазинах появилась книга Доктора Лизы, основанная на ее дневниках

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Книга правозащитницы и филантропа Елизаветы Глинки, трагически погибшей в декабре прошлого года, в основу которой легли заметки из дневников и беседы с ней, появилась в книжных магазинах; средства от продажи будут перечислены, в том числе, в основанный ею фонд "Справедливая помощь".

Книгу "Доктор Лиза Глинка: "Я всегда на стороне слабого". Дневники, беседы" представили в Москве в понедельник.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

"Выпуск этой книги мы решили сделать тоже уникальным, какой была и сама Доктор Лиза. Запускается акция "Покупаешь — помогаешь". Средства, собранные от продажи книг, пойдут также в фонд", — сообщила заместитель генерального директора издательской группы "Эксмо-АСТ" Марина Абрамова на пресс-конференции, посвящённой выходу книги.

Она отметила, что книга уже появилась в книжных магазинах и вскоре будет представлена также на литературной ярмарке "Нон/фикшн". Составитель книги Елена Шубина уточнила, что идея издания принадлежит разным людям, в числе которых и муж доктора Лизы Глеб Глинка, и нынешний президент фонда "Справедливая помощь", журналист Ксения Соколова.

Составитель книги рассказала, что в основу легли дневниковые заметки Доктора Лизы, которые она публиковала в Живом журнале, а также беседы журналистов с ней; тексты отобрали так, "чтобы это был портрет того, чем занималась доктор Лиза Глинка и собственно ее портрет", добавила Шубина.

Книга содержит кроме того мемуарный очерк Глеба Глинки, который строит ее портрет уже со стороны семьи, и предваряющий книгу очерк Ксении Соколовой. Книгу сопровождают достаточно много черно-белых фотографий; это фото из семейного архива, а также личного архива Ксении Соколовой, работы фотокорреспондентов информационных агентств.

Для читателей установлено возрастное ограничение — "18+". Как пояснили издатели, это связано с принятым Госдумой законом, согласно которому если в книге присутствует хотя бы одно нецензурное слово, издатели обязаны ставить пометку "18+", иначе их ожидает судебное разбирательство. "В дневнике Доктора Лизы эти слова присутствуют", — уточнила Шубина.

Муж доктора Лизы Глеб Глинка отметил, что каждая деталь книги обсуждалась с редакторами, начиная от общего направления и структуры, заканчивая шрифтом, цветом, порядком фотографий; и иногда, по его словам, споры были очень горячие. Что касается фото, в итоге сложилась концепция, что это будет "биография в фотографиях", уточнил он.

"Здесь есть фотка, которую я очень люблю, где маленькая Елизавета несёт огромную коробку, в которой для бездомных одежда, лекарства, и так далее. Она носит сама и смеётся, за ней стоит какой-то крупный мужик с пустыми руками. Я Елизавету вижу как раз через эту фотографию", — добавил Глинка.

Она показала, что "добро можно делать не только по моральному принуждению, то есть добросовестно, правильно, а из чистой радости", считает он. "Мораль этой книги, ее чувственные заветы очень простые: думайте меньше о себе, делайте добро", — сказал Глинка.

В дневниках Лиза Глинка описывает, с одной стороны, очень тяжелые моменты своей работы, говорит об умирающих людях, "которые покидают этот мир и отправляются в другой, а она их, фактически, сопровождает", уточнила со своей стороны президент фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ксения Соколова.

"С другой стороны, ее удивительная черта была в том, что она описывает это, но это не вызывает беспросветной тоски и отчаяния, как могло бы быть, учитывая тему. От этого остаётся впечатление какой-то любви и легкости. И вот это надо было передать, а передать это очень сложно. Мы действительно, очень много спорили, как это будет… В результате Лиза, как она любила, все сделала по-своему, она написала эту книгу сама. Она дала разгадать себя, я бы так сказала", — отметила журналист.

По ее словам, доктор Лиза была не только благотворителем и филантропом, не только феноменально добрым человеком, у неё кроме того "был фантастический вкус, вкус ко всему". "У неё абсолютно очевидный, блестящий литературный дар. И этот дар проявлен в этой книге… Эта книга от сердца к сердцу, она вся такая", — добавила Соколова.

По мнению друга Елизаветы Глинки, главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, можно говорить о рождении нового образа, нового направления в литературе.

"Я имею в виду книги о Лизе. Пройдёт немного времени и это будет целая "лизиниана". И это не шутка, это абсолютно правильно было бы. На этой книге написано возрастное ограничение "18+", но я хочу, чтобы были книги о Лизе с возрастным ограничением "0+", я хочу, чтобы дети учились на ее примере", — пояснил правозащитник.

Он убежден, что пример Доктора Лизы может очень многих людей привести на путь работы в медицине, на путь волонтерства, благотворительности, правозащитной деятельности.

Член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова отметила, что все люди, которым повезло оказаться рядом с Доктором Лизой, менялись; и те, кто сейчас прочитают эту книгу, тоже поменяются, "поймут что-то большее о жизни", считает она.

"Я скажу один маленький пример о том, как мы жили с Елизаветой Петровной и какие мы были счастливые. Мы, например, устраивали иногда, время от времени, недели доширака — простите меня за рекламу. К нам иногда приходят подопечные до сих пор, которым помочь по уставу мы не можем, но помочь очень хочется. И тогда мы едим доширак, и собираем по 50-100 рублей, сэкономленные на какой-то другой еде, помогаем тому, кому хотим", — рассказала Авилова.

В свою очередь директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова отметила, что знает мало людей, которые бы соединяли в себе столько всего разного, как Лиза Глинка.

"Лиза не просто была очень добрая, жертвенная, она при этом могла похулиганить, она могла посмеяться от души, она могла быть очень жёсткой и строгой и разнос дать каким-нибудь чиновникам высокопоставленным. Здесь она предстаёт во всей своей целостности… Как раз прочитав эту книгу, можно увидеть ее всю", — сказала Тополева.

С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".