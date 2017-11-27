Физические науки в России являются сильным направлением, заявила Васильева

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Международный рейтинг вузов Times Higher Education по направлению "Физические науки", куда вошли сразу десять российских университетов, показал, что это направление является одним из самых сильных в отечественной высшей школе, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева, которую цитирует пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что десять российских вузов вошли в международный рейтинг физико-технических университетов по версии журнала Times Higher Education. При этом лучших результатов добились Московский физико-технический институт (МФТИ) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, попав в топ-100 рейтинга.

"Преподавание физических наук — традиционно одно из самых сильных направлений отечественной высшей школы, признаваемое в мировом научном сообществе, что отчётливо показывает вышедший всемирный рейтинг Times Higher Education по направлению "Физические науки", куда вошло сразу 10 российских вузов", — приводятся в сообщении пресс-службы слова Васильевой.

Министр отметила, что МФТИ оказался в числе 50 лучших мировых университетов, а высокие оценки преподавательской и исследовательской деятельности получили также МИФИ, МГУ имени Ломоносова, СПбГУ.

"Развитие высшего образования для нашей страны — один из первостепенных, постоянных приоритетов. И двери наших университетов открыты для всех, кто хочет получить фундаментальные знания и подготовку", — добавила Васильева.