В Томске должник спрятал свою машину возле здания судебных приставов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Томич, задолжавший банку 70 тысяч рублей, попытался спрятать свой автомобиль возле здания службы судебных приставов. Об этом сообщается на сайте областного управления ФСПП.

Мужчина владел машиной Toyota Camry, на ней он приехал на судебное заседание и оставил авто за углом здания ведомства. На суде он заявил, что не имеет никакой возможности выплатить долг, а до отдела добирался на общественном транспорте.

"Взяв его паспорт для ксерокопирования, пристав вышел из кабинета, решив заодно проверить, не лукавит ли гражданин, и внимательно посмотрел в окна с противоположного торца здания. В одном из них он увидел машину должника", — отмечается в пресс-релизе ведомства.

На иномарку тут же был наложен арест, после чего машину оставили на хранение владельцу. Через несколько дней после этого томич выплатил первые 10 тысяч рублей задолженности.