"Падение метеорита" на окраине Екатеринбурга оказалось маркетинговой акцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. "Падение метеорита" на южной окраине Екатеринбурга является акцией выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", сообщили в пресс-службе центра.

Как сообщалось ранее, утром 27 ноября в соцсетях появились видео, снятые, якобы, очевидцами, о падении светящегося круглого объекта на южной окраине столицы Среднего Урала, в районе аэропорта Кольцово и "Экспо".

Позже участник Уральской болидной сети Илья Янковский написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что его камера засняла некий объект над Свердловской областью, который полностью сгорел в ночь на понедельник. Он уточнил РИА Новости, что камера установлена в пяти километрах восточнее города Ирбит, который расположен в 200 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга. По его словам, камера снимает северный сектор неба.

В региональных ГУ МЧС, ГУ МВД и в Кольцово корреспонденту РИА Новости заявили, что не имеют информации о случившемся.

"Утренние сообщения в социальных сетях о падении метеорита, а также видео- и фотоматериалы пролета небесного тела над Екатеринбургом являются маркетинговой акцией", — говорится в сообщении пресс-службы выставочного центра. В пресс-службе уточнили, что пожара и других разрушений на территории центра не было.