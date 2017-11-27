Авиация МЧС доставила более 300 тонн гумпомощи в разные страны в 2017 году

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 ноя — РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи доставила авиация МЧС России в различные страны мира в 2017 году, заявил заместитель начальника управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России Анатолий Якунов.

"За 10 месяцев текущего года авиация МЧС совершила 29 полетов с налетом 123 часа по доставке грузов гуманитарной помощи в различные страны мира", — сказал он, указав, что было доставлено 302 тонны грузов в Мексику, Республику Шри-Ланка, Йемен, Таджикистан, Вьетнам и ряд других стран мира.

Кроме того, авиация МЧС принимала активное участие в тушении лесных пожаров в Сербии, Чили и Армении.

В общей сложности с начала года авиация МЧС выполнила более 17 тысяч полетов с общим налетом более 14 тысяч 100 часов, в том числе при реагировании на ЧС — 4,9 тысячи полетов с налетом 5,1 тысячи часов. На защиту населенных пунктов и тушение природных пожаров совершен 881 вылет и на очаги пожаров сброшено свыше 33 тысяч тонн воды.