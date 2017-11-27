Эксперт объяснил предложение "Победы" ограничить число инвалидов на борту

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Предложение авиакомпании "Победа" по законодательному ограничению количества инвалидов на борту самолета связано исключительно с вопросами обеспечения безопасности пассажиров и имеет смысл, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Победа" предложила законодательно ограничить число инвалидов на борту. По данным издания, предложение прозвучало на втором открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В пресс-службе "Победы" от комментариев отказались, но пояснили, что речь идет исключительно о безопасности, в первую очередь, самих пассажиров с ограниченными возможностями. На рейсах европейских авиакомпаний количество таких клиентов не может превышать число обычных пассажиров. "Победа" попросила рассмотреть возможность и перенять это правило для российских компаний, это необходимо для случаев немедленной эвакуации, пояснили в перевозчике.

"Данное предложение вначале вызовет негативную реакцию, но на самом деле оно имеет смысл. Действительно, могут возникнуть определенные трудности при эвакуации в том случае, если на борту находится большое количество людей с ограниченными возможностями", — сказал Гусаров РИА Новости.

Есть определенные правила рассадки людей с ограниченными возможностями в самолете, продолжил он. "Вовсе не из дискриминационных побуждений их не сажают рядом с аварийными выходами, а потому, что при возникновении форс-мажора на борту любая задержка может оказаться фатальной", — сказал эксперт.

"Необходимо понять, что данное предложение прежде всего в интересах самих людей с ограниченными возможностями, ведь идет речь об их собственной безопасности", — подчеркнул Гусаров.