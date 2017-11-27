В Минздраве дали пояснения о поправках об усыновлении ВИЧ-инфицированными

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Человек с ВИЧ-инфекцией сегодня может жить полноценной жизнью и воспитывать детей благодаря антиретровирусной терапии, заявил журналистам главный специалист Минздрава по лечению ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.

Ранее в понедельник "Известия" сообщили, что Минздрав приступил к разработке поправок в законодательство, позволяющих ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку. По плану, утвержденному правительством, изменения должны быть внесены ко II кварталу 2018 года.

По словам Воронина, ранее ВИЧ-инфекция не лечилась, а потому, по сути, была смертельным заболеванием. Но сейчас, с появлением антиретровирусной терапии, болезнь перешла из разряда смертельных в разряд хронических.

"Человек, получающий терапию, абсолютно стабилен, может жить полноценной жизнью, так же, как и не ВИЧ-инфицированный, заботиться о ребенке", — сказал Воронин.

Он отметил, что все зависит от готовности самого человека заботиться о ребенке и о себе самом.

"Это обязательно", — добавил Воронин, отвечая на вопрос, нужно ли подтверждение, что усыновитель проходит терапию.