В Минздраве дали пояснения о поправках об усыновлении ВИЧ-инфицированными

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Человек с ВИЧ-инфекцией сегодня может жить полноценной жизнью и воспитывать детей благодаря антиретровирусной терапии, заявил журналистам главный специалист Минздрава по лечению ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.
По словам Воронина, ранее ВИЧ-инфекция не лечилась, а потому, по сути, была смертельным заболеванием. Но сейчас, с появлением антиретровирусной терапии, болезнь перешла из разряда смертельных в разряд хронических.
"Человек, получающий терапию, абсолютно стабилен, может жить полноценной жизнью, так же, как и не ВИЧ-инфицированный, заботиться о ребенке", — сказал Воронин.
Он отметил, что все зависит от готовности самого человека заботиться о ребенке и о себе самом.
"Это обязательно", — добавил Воронин, отвечая на вопрос, нужно ли подтверждение, что усыновитель проходит терапию.