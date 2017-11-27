В Москве наградят победителей фестиваля "Созвездие мужества"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. МЧС России объявит победителей Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" 4 декабря в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Четвертого декабря в зале фундаментальной библиотеки МГУ пройдет торжественная церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества". Фестиваль объединяет представителей силовых ведомств, журналистов, общественность в повышении культуры безопасности жизнедеятельности и патриотического воспитания подрастающего поколения", — сказали в ведомстве.

В течение года проводились конкурсы профессионального мастерства внутри системы МЧС России, конкурсы журналистских и фоторабот, а также по специальным номинациям. В них приняли участие тысячи сотрудников министерства, представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, граждане, совершившие героические поступки. "В этом году для детей были добавлены несколько номинаций — "Юный спасатель", "Юный водник" и "Лучшая дружина юных пожарных", — добавили в пресс-службе.

Награды победителям вручат руководство МЧС РФ, герои России, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, деятели науки, культуры и искусства, руководители федеральных СМИ.