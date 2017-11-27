Медики рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в ДТП в Марий Эл

КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Состояние 14-летней девочки, пострадавшей в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом в Марий Эл в середине ноября, оценивается как стабильное, она переведена из реанимации в отделение травматологии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Татарстана Айгуль Салимзянова.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них был ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. По факту ДТП были заведены дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц.

На следующий день после ДТП пострадавшую девочку в сопровождении группы врачей на вертолете МЧС, оснащенном специальным медицинским модулем, доставили из Йошкар-Олы в Казань. Состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжёлое.

"Ребенок переведён в отделение травматологии и ортопедии. Состояние стабильное", — сказала Салимзянова.

По информации собеседницы агентства, девочка получает все необходимое лечение.