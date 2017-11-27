В Минобрнауки предложили следить за тем, куда устраиваются выпускники

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В России необходимо вести мониторинг трудоустройства выпускников вузов по полученной специализации, считает замглавы Минобрнауки Людмила Огородова.

"В России необходимо внедрить мониторинг трудоустройства, как это делается в других странах. Нам важен не столько сам факт того, что после выпуска на какое-то время выпускник нашел работу, нам важно, как он успешен в своей профессиональной самореализации с точки зрения того, какую образовательную программу он изучил и какая организация образовательная его выпустила и подготовила", — сказала Огородова на семинаре-конференции проекта по повышению конкурентоспособности вузов РФ "5-100".

Она отметила, что в целом вузы из проекта "5-100" демонстрируют довольно успешное продвижение в вопросах трудоустройства студентов, их заработной платы, взаимодействия с работодателями. "И в целом, если, например, в России уровень трудоустройства достигает сегодня 75%, то университеты "5-100" демонстрируют 79% трудоустроенных выпускников", — сказала замминистра.

Государственная программа поддержки крупнейших российских вузов Проект "5-100" была запущена Минобрнауки в 2013 году в соответствии с указом президента "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Цель проекта — повысить конкурентоспособность ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров и вывести не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов трех авторитетных мировых рейтингов. В проекте участвует 21 российский вуз.