Иностранцы смогут возобновить медстраховку в день обращения, заявили в ФОМС

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Иностранные граждане и беженцы смогут возобновить российскую медицинскую страховку в день обращения в любой офис страховой компании, получив временное свидетельство; сам полис будет изготовлен в течение месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Отвечая на вопрос о сроках восстановления медицинского полиса после его аннулирования, в фонде ОМС пояснили, что сроки решения проблемы с получением полиса обязательного медицинского страхования полностью зависят от самого подателя заявления на получение этого документа.
При этом в фонде отметили, что экстренная медицинская помощь в соответствии с действующим в России законодательством оказывается и без предъявления полиса ОМС.