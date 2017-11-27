Иностранцы смогут возобновить медстраховку в день обращения, заявили в ФОМС

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Иностранные граждане и беженцы смогут возобновить российскую медицинскую страховку в день обращения в любой офис страховой компании, получив временное свидетельство; сам полис будет изготовлен в течение месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Ранее газета " Известия " писала, что все полисы обязательного медицинского страхования беженцев и иностранных граждан аннулируют 1 января 2018 года. Тем, кто не имеет российского гражданства, придется получать их заново.

Отвечая на вопрос о сроках восстановления медицинского полиса после его аннулирования, в фонде ОМС пояснили, что сроки решения проблемы с получением полиса обязательного медицинского страхования полностью зависят от самого подателя заявления на получение этого документа.

"В день обращения в любой удобный офис страховой медицинской организации вопрос страховой защиты решается в тот же день путем получения временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса ОМС. Сам полис будет изготовлен в течение 30 дней, а все это время гражданин считается уже застрахованным", — говорится в сообщении.

При этом в фонде отметили, что экстренная медицинская помощь в соответствии с действующим в России законодательством оказывается и без предъявления полиса ОМС.